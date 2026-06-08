Модель похудела на 57 килограммов и восхитила фанатов

Английская телеведущая, певица и модель Шанель Хейс показала внешность после похудения на 57 килограммов и восхитила фанатов. Материал публикует Daily Mail.

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38-летняя манекенщица разместила в соцсетях снимок, на котором позировала в черном слитном купальнике и белом парео с разрезом до бедра. Помимо этого, на ее плече висела вязаная сумка-шоппер кремового оттенка. От обуви звезда отказалась. При этом Хейс похвасталась фигурой, сбросив десятки килограммов.

© Соцсети

Читатели издания оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом.

«Она выглядит очаровательно», «Отлично выглядит!», «Это, безусловно, шок», «Она выглядит просто замечательно. Прекрасная фигура», — написали они.

Ранее в июне 54-летняя звезда «Интернов» раскрыла секрет похудения на 25 килограммов. Российская актриса, участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова попыталась выработать так называемые правильные пищевые привычки, а именно — избавиться от переедания и лишних перекусов.