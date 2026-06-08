Оксана Самойлова покрасовалась перед фанатами без трусов

Оксана Самойлова пустилась во все тяжкие после развода. Стиль блогерши становится все более откровенным день ото дня. А накануне бизнеследи вообще отказалась от нижнего белья.

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Экс-жена Джигана показала себя в смелом костюме серого цвета. На ней был топ с длинными рукавами и юбка, или, точнее, набедренная повязка. От нижнего белья Оксана предпочла отказаться. В таком виде Самойлова покрасовалась перед камерой.

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Фанаты недоумевают: что произошло с матерью четырех детей? Почему с каждым днем на ней все меньше одежды?

«С ней что происходит?», «Сразу бы разделась!», «Трусы наденьте, пожалуйста», «Кошмар. Как так можно было измениться. Не в лучшую сторону», «Мне тоже очень жаль ее после развода, голова не туда поехала», «Оксан, мне кажется, ты трусы забыла», — отметили фолловеры Самойловой.

Развод Оксаны и Джигана состоялся 1 апреля, что, кстати, подогрело слухи о его фейковости. Ранее фанаты уже сомневались, что пара действительно расстается, и сочли их заявления о расторжении брака как прогрев перед шоу. Но время показало, что знаменитости действительно решились на этот шаг. Впрочем, все прошло мирно. Пара даже не стала делить детей. Как сообщила Оксана, дочери и сын по очереди проводят время с ней и с отцом.

Недавно их наследник Давид, проживающий с Джиганом, подхватил вирусное заболевание. Теперь Самойлова опасается, что может заразиться от мальчика.