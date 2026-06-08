«Наконец-то не голая». В Сети оценили новый образ Бьянки Цензори

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори вышла в свет в образе принцессы Леи-Органа-Соло из вселенной фильмов «Звездные войны» и привлекла внимание публики. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Знаменитость заметили в компании своего скандально известного мужа, американского рэпера Канье Уэста. Пара направлялась на ужин в ресторан Ciel Bleu в Амстердаме.

Так, Цензори предстала перед камерами в облегающем атласном платье, серебристых колготках и туфлях с открытыми носами. При этом ее волосы были заплетены в косы-баранки.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида избранницы музыканта.

«Слава богу, она прикрыта, а не как обычно», «Наконец-то она не голая», «В одежде она выглядит довольно хорошо», «Этот парик просто ужасен», «Почему она постоянно носит блестящие потрепанные колготки?», «Еще один отличный пример того, что за деньги не купишь вкус в одежде», — рассуждали они.

В мае Бьянка Цензори в откровенном виде пришла на премьеру фильма о Майкле Джексоне и привлекла внимание посетителей кинотеатра.