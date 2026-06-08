Как вписать в гардероб вещи с восточными мотивами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своих предпочтениях в выборе одежды. Дипломат поделилась, что любит изделия с восточными и китайскими мотивами за их уникальность. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Елены Сафаровой, как грамотно вписать элементы такого стиля в гардероб.

© Вечерняя Москва

Как рассказала эксперт, китайские мотивы действительно остаются одним из главных трендов, который набрал популярность еще в прошлом году и продолжает активно развиваться в этом сезоне.

Если раньше этот стиль подхватывали лишь самые смелые модники, то сегодня он стал по-настоящему массовым: платья и топы с характерным кроем можно встретить как в масс-маркете, так и в премиальных брендах, — сказала она.

Главный секрет современного стайлинга — контрастное сочетание. Чтобы образ не выглядел как театральный костюм, такие вещи нужно комбинировать с максимально современными и базовыми элементами, объяснила специалист.

Например, китайский топ отлично смотрится с обычными или рваными джинсами. В качестве обуви подойдут как плоские сандалии или актуальные таби, так и изящные мюли на каблуке, — посоветовала собеседница «ВМ».

По ее мнению, важно не перегружать образ, продолжая восточную тему в головных уборах и украшениях. Это может создать нежелательный эффект «нарядности» или карикатурности.

Исключение можно сделать только для вечернего выхода. Если вы выбираете платье в этом стиле, его уместно поддержать минималистичными босоножками и лаконичными аксессуарами, чтобы выдержать единую эстетику, — говорит Сафарова.

По ее мнению, этот принцип универсален и применим к другим актуальным тенденциям. Например, к тренду «а-ля рюс», где расписные рубашки также рекомендуется сочетать с современной повседневной одеждой.

Суть подхода заключается в том, чтобы взять за основу этническую эстетику, но адаптировать ее под современный гардероб, избегая прямого копирования. Выбор конкретного направления, например, минималистичного или более дерзкого, зависит исключительно от вашего личного вкуса, — заключила она.

Когда температура за окном поднимается выше плюс 30 градусов, вопрос «что надеть на работу» становится особенно острым. Как выглядеть профессионально, но при этом чувствовать себя комфортно в жаркую погоду в офисе, «ВМ» узнала у эксперта.