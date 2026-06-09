В Сети обсудили снимок Ким Кардашьян в откровенном наряде

Пользователи сети обсудили снимок американской телезвезды Ким Кардашьян в откровенном наряде без фотошопа. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала Sky Sport.

© Lenta.ru

45-летняя предпринимательница посетила автогонки «Формулы-1», чтобы поддержать своего возлюбленного Льюиса Хэмилтона. Для спортивного мероприятия знаменитость выбрала белое облегающее платье без рукавов и с открытой спиной.

Папарацци удалось запечатлеть момент, когда Кардашьян повернулась к ним боком. На размещенном кадре видно, что на ее руке присутствуют небольшие неровности кожи и складки.

Юзеры, в свою очередь, остались в восторге от настоящих кадров бизнесвумен:

«Даже у Ким есть целлюлит на руках. Какое облегчение», «Вижу на этом фото обычного человека», «Уважение вам за то, что показали Ким из прошлого. Прекрасное фото», «Наконец-то настоящий снимок», «В этих руках нет ботокса».

В феврале Ким Кардашьян уличили в применении фотошопа в новой рекламе ее собственного бренда энергетических напитков без кофеина.