Загар без компромиссов: три способа стать смуглой и не пожалеть

Лето только началось, но май нас радовал вполне жаркой погодой и кто-то даже успел чуточку покоптиться на солнышке. Но так повезло не всем, поэтому многим только предстоит погоня за шоколадным оттенком кожи.

И тут встает вопрос: идти в солярий, лежать на солнце или купить баночку с автозагаром? У каждого способа свои преимущества и недостатки. Вместе с врачом-косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой разбираемся, что действительно вредно, а где риски можно свести к минимуму.

Солнце: натурально, но коварно

Солнечные лучи — самый естественный источник загара. Они же — главный поставщик витамина D, который влияет на иммунитет, работу сердца, свертываемость крови и даже на то, как быстро мы стареем. При небольшой дозе ультрафиолета организм получает пользу: улучшается настроение (спасибо серотонину), нормализуется сон, снижаются риски сезонной депрессии. Есть данные, что умеренное солнце помогает при псориазе и даже облегчает течение астмы.

«Но чрезмерное пребывание под прямыми лучами — это прямая дорога к ожогам, сухости, пигментным пятнам и ранним морщинам. Инфракрасное излучение, которое сопровождает солнечный свет, в больших количествах разрушает коллаген и расширяет сосуды. А главное — повышается риск меланомы и других видов рака кожи. Особенно уязвимы светлокожие, рыжие, люди с большим количеством родинок», — говорит Галина.

Солярий: иллюзия контроля

Искусственные ультрафиолетовые лампы работают по тому же принципу, что и солнце. Разница в спектре: в соляриях делают ставку на лучи типа А (UVA) — они проникают глубже, чем природные UVB. За счет этого кожа темнеет быстрее, но и плата выше.

Короткие сеансы (5-7 минут пару раз в неделю) помогают организму синтезировать витамин D. Солярий используют для подготовки к пляжному сезону, чтобы минимизировать ожоги. Иногда его даже назначают его при депрессии, вызванной нехваткой света, и при некоторых кожных болезнях, например, чтобы очистить кожу от псориатических бляшек.

«Только солярий дает высокие дозы UVA, вызывает привыкание, старит кожу и увеличивает риск меланомы сильнее, чем обычное солнце (потому что люди часто превышают разумные дозы и ходят жариться круглый год). Они же провоцируют появление сосудистых звездочек и пигментных пятен. Особенно опасно регулярное посещение солярий до 30 лет — риск меланомы вырастает многократно», — отмечает врач-косметолог.

Существует даже термин «танорексия»: зависимость от загара, когда человек нервничает и злится, если пропускает даже один сеанс.

Автозагар: химия на службе красоты

Это самый безопасный метод с точки зрения онкологии. Автобронзанты не проникают глубже рогового слоя кожи и не повреждают ДНК клеток. Активный компонент — вещество, получаемое из сахарного тростника или другого растительного сырья (дигидроксиацетон, DHA). При контакте с верхним слоем эпидермиса оно вступает в реакцию с аминокислотами. В результате вырабатываются меланоидины — вещества, структурно похожие на меланин, который появляется под солнцем. Кожа темнеет естественно, без какого-либо облучения.

«Автозагар вполне можно использовать беременным, кормящим и даже людям с онкологическими диагнозами, которым солнце противопоказано. Нет риска ожогов, старения кожи или рака. Современные средства дополнительно увлажняют и питают кожу. Только при частом использовании автозагаров кожа может стать суше, особенно если у вас изначально сухой тип. Некоторые люди сталкиваются и с аллергией, но это все индивидуально», — комментирует эксперт.

Один из главных минусов автозагаров — характерный запах. В процессе реакции с аминокислотами выделяется специфический аромат, который некоторые сравнивают с жареной курицей. Производители научились маскировать его отдушками, но полностью победить пока не смогли — запах чувствуется первые часы и окончательно исчезает после первого душа. Плюс ко всему, автозагар часто ложится пятнами, если игнорировать правила нанесения (а их не мало).

В общем, универсального решения не существует. Солнце дает естественный загар, но требует строгого соблюдения мер защиты. Солярий позволяет быстрее добиться желаемого оттенка, однако связан с более высокими рисками для кожи. Автозагар не требует ультрафиолетового воздействия и считается самым щадящим вариантом, хотя тоже имеет свои недостатки. Выбирая способ загара, стоит ориентироваться все же на долгосрочные последствия для здоровья кожи. Ведь ровный бронзовый оттенок рано или поздно исчезнет, а последствия чрезмерного увлечения ультрафиолетом могут остаться на долгие годы.