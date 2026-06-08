11 румян в разных текстурах

С этими 11 проверенными румянами та самая «румяная слепота», которой подвержены зумеры, вам не страшна. На просторах бьюти‑рынка нашли стойкие продукты, которыми легко пользоваться и сложно переборщить. Выбирайте!

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Кремовые румяна Lychee, Rink

Румяна нежно‑розового оттенка в увесистом золотом стике. Подойдут и «Белоснежкам», и более загорелой коже благодаря светлой базе в основе. Мягко тушуются, не ложатся пятнами и не сползают с лица к концу дня. В жаркие дни потребуют закрепления сухим продуктом или фиксатором.

Кремовые румяна в стике, Mixit Make Up

Если вы в числе везунчиков, которые уже выбрались на море или побаловались солнечными ваннами на даче, то обратите внимание на эти румяна в стике. Оттенок «загорелый нюд» удачнее всего раскрывается на слегка бронзовой коже, делает лицо визуально более отдохнувшим и задаёт скульптуру. Для гармоничного образа нанесите румяна и на веки.

Кремовые румяна Wonder Me Shake Blush, Pupa Milano

Румяна в удобной упаковке‑шейкере, в которую встроен небольшой спонж. Им можно поставить точки прямо на яблочках щёк, чтобы нанесение было максимально точным, а потом растушевать пальцами или спонжем. Интенсивность легко варьировать: от лёгкого румянца до яркого, подходящего для фото в соцсетях.

Пудровые румяна Cashmere Blush, Stellary

В линейке четыре естественных оттенка, не слишком розовых и не слишком коричневых. Можно выбрать финиш по душе — матовый или с лёгким сиянием; вне зависимости от тона румяна нежные по текстуре и легко растушёвываются. Для максимальной стойкости и выразительности попробуйте использовать в дуэте с кремовым продуктом.

Сухие румяна Sweet Blush, Beautydrugs

Коллекция состоит из шести оттенков с разным финишем: есть нежно‑персиковый, максимально сияющий золотистый, насыщенный и нейтральный розовый, ярко‑красный и промежуточный розово‑персиковый. Румяна шелковистые, мелкодисперсные, поэтому ложатся тонким ровным слоем. Не забивают поры.

Румяна Jelly Dough Blusher, Holika Holika

Румяна в классическом корейском исполнении — такими невозможно переборщить даже при сборах без света. В линейке есть шесть цветов, от абрикосово‑персикового до оттенка баблгам. Интересная муссовая текстура, которая тает на коже и выглядит максимально естественно. В наборе есть спонжик для растушёвки, а в саму упаковку встроено зеркальце.

Запечённые румяна Soft Baked, Essence

Запечённые румяна любят за «богатый» эффект: их формула содержит мельчайшие частицы шиммера, который как будто бы подсвечивает кожу изнутри и разглаживает её текстуру. Представлены в шести цветах: можно выбрать и оттенок пыльной розы, и насыщенный сливовый. Лучше всего «дружат» с пушистой кистью.

Многофункциональные стойкие румяна‑флюид Hi, Blush, Promakeup Laboratory

Мечта обладательниц жирной кожи, которые переживают, что к середине дня их румянец может стечь куда‑то в зону декольте. Жидкие румяна‑флюид могут похвастаться высокой стойкостью и большим количеством пигмента. В продукте есть особенность — он даёт эффект мягкого фокуса, то есть разблюривает текстуру кожи и делает поры менее заметными.

Двойные румяна в стике, Arive Makeup

Коллекция состоит из семи стиков: в каждом есть два оттенка, один более плотный и насыщенный, а второй — более деликатный. Финиши тоже чередуются: первый цвет даёт лёгкое сатиновое сияние, второй же ложится тонким матовым слоем. Цвета хорошо смешиваются между собой, поэтому получить уникальный будет совсем просто.

Румяна Macaron, Vivienne Sabó

Если вы боитесь, что вместо лёгкого румянца получите эффект «Марфушечки‑душечки», то обратите внимание на эти деликатные компактные румяна. В линейке четыре приглушённых оттенка, которые не выглядят на коже инородно и хорошо вполировываются в щёчки. Персиковый подойдёт тёплым подтонам, а три розовых по‑разному подчеркнут красоту более холодных цветотипов.

Румяна Infusion Blush, Thim

Нежные акварельные румяна для максимально естественного образа. По заветам корейских бьюти‑секретов все три оттенка из ассортимента выглядят слегка полупрозрачными, не перекрывая природного румянца. Подойдут для макияжа на ходу, потому что в кейс встроено компактное зеркальце.