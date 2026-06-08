Названы популярные у звезд модные летние тренды

Директор по стилю и покупкам таблоида Page Six Элана Фишман назвала три популярных у звезд модных тренда лета 2026 года. Материал появился на сайте портала.

В текущем сезоне особенно актуальны плетеные сумки и плетеная обувь, например, балетки, мюли или сандалии. Кроме того, в список вошли шелковые платки, которые, по словам эксперта, являются универсальным аксессуаром. Так, данный предмет гардероба можно повязать на шею, прикрепить к ручке сумки, носить как косынку или сделать из него топ.

Отмечается, что указанные предметы гардероба в том числе продемонстрировали американская певица Тейлор Свифт, британская актриса Милли Бобби Браун и мексиканская актриса и певица Эйса Гонсалес.

Ранее в июне популярные у звезд туфли бренда Valentino рассмешили пользователей сети из-за сходства со свиными копытами.