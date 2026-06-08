Почему переписка в дейтинге умирает после первого сообщения

Скучное «привет» или «как дела» всё чаще ставят крест на переписке ещё до того, как она начнётся. PR-директор сервиса Mamba Наталья Красильникова объяснила «Газете.Ru», почему банальные фразы убивают интерес и какие ошибки в общении заставляют собеседников исчезать.

Первое сообщение в дейтинг-приложении работает как трейлер к фильму: оно либо зацепляет внимание, либо отправляет диалог в архив навсегда. По словам PR-директора Mamba Натальи Красильниковой, небанальные фразы цепляют внимание, тогда как скучное «привет» или шаблонная переписка — почти гарантированный путь в безответную тишину.

Проблема банальных фраз не в самих словах, а в том, что они давно превратились в фон. На «привет» и «как дела» почти невозможно ответить интересно, поэтому диалог быстро скатывается в формальное «Нормально, а у тебя?» и заканчивается через пару предложений. Гораздо лучше работают сообщения с эмоцией, наблюдением или зацепкой для разговора — особенно если они связаны с конкретными деталями анкеты: фотографиями, путешествиями, хобби или музыкой.

При этом, согласно исследованию Mamba, которое приводит "Газета.ру", большинство россиян (59% женщин и 54% мужчин) прекращают общение после свиданий вовсе не из-за безразличия, а из страха задеть чувства партнёра. Каждый десятый полностью уходит в игнор, а 7% женщин сразу блокируют собеседника, чтобы не затягивать диалог. При этом более половины женщин (54%) и почти половина мужчин (46%) чувствуют неловкость или лёгкое чувство вины, когда пропадают без объяснений.

Среди убийц диалога эксперты называют и слишком быстрый переход к интиму (особенно у мужчин), и проверку доходов с жалобами на жизнь (у женщин). Затяжные переписки без попытки встретиться в реальности — ещё одна типичная ловушка. Однако аналитики Mamba отмечают: в Москве 68% активных пользователей всё же доходят до реальных свиданий, причём средний срок между первым сообщением и встречей составляет около 2,5 дней.

Особенно чувствительны к ошибкам в общении женщины: 37% из них считают грубые шутки и неуважение главным фактором, портящим впечатление от первого свидания. Среди мужчин этот показатель — лишь 7%. Кроме того, психологи рекомендуют обращать внимание на «красные флаги»: нежелание партнера выходить в офлайн или переходить на видеозвонки после длительной переписки может говорить о том, что человек что-то скрывает.

Специалисты Mamba советуют проявлять интерес друг к другу, задавать уточняющие вопросы и не бояться переносить общение в реальную жизнь — иначе диалог рискует остаться в архиве навсегда.

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