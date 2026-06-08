Жена Павла Прилучного поделилась кадрами своего преображения. Зепюр показалась без макияжа и укладки.

Российская актриса Зепюр Брутян сейчас счастлива в браке со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным. Недавно, 12 мая, супруги отметили четвертую годовщину со дня свадьбы. Пара вместе воспитывает маленького сынишку Микаэля.

Зепюр активно ведет свой личный блог и регулярно делится с подписчиками моментами из жизни. Сегодня фолловеры смогли заглянуть за кулисы ее сборов на мероприятие. Сначала 30-летняя актриса показала себя в максимально естественном виде — без капли косметики, праздничного наряда и укладки. Но уже на следующих кадрах Брутян предстала в роскошном вечернем аутфите.

«Детали меняют все», — лаконично подписала ролик звезда.

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Фанаты пришли в полный восторг от такого преображения. Супругу Павла Прилучного буквально осыпали приятными комплиментами. В комментариях под публикацией пишут:

«Красавица, глаз не оторвать», «Ох, этот легендарный взгляд», «Просто неземная красавица».

Кстати, не так давно Зепюр Брутян жаловалась на поведение маленького сынишки от Прилучного. У мальчика сейчас возрастной кризис.