Названа главная ошибка в летних образах

Стилистка Елизавета Прокопенко назвала россиянкам главную ошибку в летних образах. Ее комментарий публикует «МК в Чите».

По словам специалистки, в теплое время года женщины часто выбирают белую одежду. При этом они предпочитают надевать под нее белое нижнее белье, что эксперт считает неудачным решением.

«Дело в том, что чаще всего оно просвечивает. Особенно это касается кружевного белья», — пояснила Прокопенко.

При этом она посоветовала заменить белье указанного цвета на изделия нюдовых оттенков.

В мае старший менеджер по дизайну бельевого бренда Curvy Kate Милли Мейджор назвала частые ошибки при покупке бюстгальтеров.