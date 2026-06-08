Внешность Анастасии Ивлеевой на новых фото вызвала споры в сети

Внешность российской ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой на новых фото вызвала споры в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость снялась во время поездки в Санкт-Петербург. Она прогулялась по улицам в белой мини-юбке с кружевной отделкой и сером топе поверх майки молочного оттенка. Также инфлюэнсерша надела черные слингбэки (женские туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру») на низких каблуках и солнцезащитные очки с узкими линзами и взяла с собой коричневую сумку с короткими ручками.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. Часть из них смутил образ Ивлеевой.

«Почему всегда так одета, как из 2000-х? Столько красивой и актуальной одежды сейчас, почему?», «Сумка — треш. Но это, похоже, очень модно и дорого», «Фото из архива 2000-х?».

Другие пользователи поддержали блогершу.

«Этот вайб фото... как будто смотрю фотоальбом мамы 2005-го», «Настя, как вам красиво с этой прической! Очень идет», «Вайб 2000-х и есть тренд сейчас, так что эта одежда максимально красива и актуальна», — заявили юзеры.

Ивлеева также высказалась по поводу своего наряда в комментариях.

«Я делаю то, что мне нравится, и живу как мне нравится! Не вам, мне!» — указала она.

Ранее в июне в сети восхитились снимками Анастасии Ивлеевой в откровенной одежде.