61-летняя Алена Апина отреагировала на критику откровенных нарядов

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина отреагировала на критику откровенных нарядов. Своими мыслями на данную тему она поделилась в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

61-летняя знаменитость заявила, что в ее возрасте «нет ничего отвратительного и экстраординарного».

«Линейка нарядов у меня огромная. Сегодня золотая, красная, провокационная, шорты, голая задница или, наоборот, что-то такое монашеское», — пояснила она.

В то же время на защиту эпатажных нарядов Апиной встал дизайнер Джемал Махмудов. Именно он шьет откровенную одежду для звезды.

«То есть 80-летней Шер можно, но 60-летней Апиной нельзя?» — возмутился модельер.

В ноябре 2024 года Апина раскрыла секрет похудения на 15 килограммов.