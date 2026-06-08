Ольга Бузова раскрыла свой любимый сценический образ

Певица показала макияж, на который делает ставку для выступлений. Она объяснила, почему собирает волосы в хвост на сцене

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Ольга Бузова показала свой любимый сценический образ. Певица призналась, что чаще всего выбирает нюдовый макияж с акцентом на стрелки — такой вариант подчеркивает черты лица и хорошо смотрится при ярком сценическом свете.

Звезда отметила, что делает ставку на естественность, добавляя выразительность за счет четкой линии глаз. По словам Бузовой, такой макияж универсален и подходит как для выступлений, так и для съемок.

© WomanHit.ru

Особое внимание артистка уделяет и прическе. Чтобы чувствовать себя комфортно во время концертов, она убирает волосы в хвост. Это не только практично, но и помогает избежать перегрева под софитами.

Бузова добавила, что удобство на сцене для нее не менее важно, чем эффектный внешний вид.