Стилист рассказала, что носить летом

Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» рассказала, что носить летом, чтобы выглядеть стильно и не страдать от жары, даже если отпуска в планах нет.

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По мнению специалиста, женщинам стоит обратить внимание на льняные или хлопковые костюмы светлых оттенков.

«Белый льняной жакет и яркая принтованная юбка — офисно, женственно и по-летнему. Обувь: слингбэки — туфли с открытой пяточкой на небольшом каблуке», — поделилась эксперт.

В качестве аксессуаров Пелар предложила использовать шёлковые платки и крупные украшения.

Мужчины, по мнению стилиста, могут заменить футболки на льняные рубашки для «эффекта нарядности». Привычные шлёпки, считает Юлия, для эффектного образа следует заменить на топсайдеры или мокасины на голую ногу.

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