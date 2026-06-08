Нюша показала горячие кадры с репетиций в дерзком образе

Певица готовится к выступлениям вместе с подтанцовкой. Она отрабатывает хореографию в эффектном наряде

© WomanHit.ru

Нюша показала, как проходят ее репетиции перед выступлениями. Певица опубликовала кадры из зала, где отрабатывает номера вместе с подтанцовкой.

На видео артистка появляется в сценическом образе — черном топе и леопардовой мини-юбке. Такой наряд подчеркивает динамику движений и соответствует энергичному стилю выступлений.

© WomanHit.ru

Судя по кадрам, Нюша активно работает над хореографией и синхронностью с командой, готовя насыщенную шоу-программу.