Нюша показала горячие кадры с репетиций в дерзком образе
Певица готовится к выступлениям вместе с подтанцовкой. Она отрабатывает хореографию в эффектном наряде
Нюша показала, как проходят ее репетиции перед выступлениями. Певица опубликовала кадры из зала, где отрабатывает номера вместе с подтанцовкой.
На видео артистка появляется в сценическом образе — черном топе и леопардовой мини-юбке. Такой наряд подчеркивает динамику движений и соответствует энергичному стилю выступлений.
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Судя по кадрам, Нюша активно работает над хореографией и синхронностью с командой, готовя насыщенную шоу-программу.