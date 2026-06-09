Тину Канделаки засняли в корсетном платье с выразительным декольте

Телеведущая показала роскошный вечерний образ с укладкой и массивными украшениями. Она выбрала классический стиль для церемонии

Тина Канделаки продемонстрировала эффектный образ для церемонии ТЭФИ. Телеведущая выбрала роскошный наряд и поделилась кадрами с подготовки к мероприятию.

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Для выхода Канделаки надела платье в пол с корсетом и выразительным декольте. Телеведущая дополнила его боа и массивными украшениями.

Наряд получился элегантным и в то же время выразительным, подчеркнув статусность события. Вечерняя укладка завершила образ, добавив ему еще больше торжественности.