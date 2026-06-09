Алена Водонаева показала свой деловой образ

Алена Водонаева показала, как выглядит ее повседневный деловой образ. Телеведущая поделилась кадрами, на которых отправляется «по делам».

© WomanHit.ru - МК

Звезда выбрала необычный костюм в бело-голубой гамме с бриджами. Образ дополнили рюши и воланы, придав ему более выразительный и женственный характер.

© WomanHit.ru - МК

Ранее публикация Ларисы Гузеевой вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Актриса поделилась редким фото с дочерью и призвала подписчиков задуматься о семье.

На слова артистки отреагировала Алена Водонаева. Она призналась, что раньше задумывалась о втором ребенке, однако эта мечта для нее так и осталась нереализованной.