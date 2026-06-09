Эмили Ратаковски отпраздновала 35-летие в крайне откровенном платье

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски встретила свое 35-летие в истинно голливудском стиле. Именинница поделилась с поклонниками яркими кадрами, снятыми в день торжества.

© Соцсети

На опубликованных фото Эмили предстала в эффектном красном наряде, выбрав образ в единой цветовой гамме. Главным аксессуаром праздника стал не менее впечатляющий десерт: на снимках модель позирует на фоне огромного красного торта, украшенного стильным декором.

© Соцсети

© Соцсети

Звезда не стала уточнять детали вечеринки, однако по кадрам видно, что торжество получилось камерным, но очень стильным.