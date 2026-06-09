Саша Савельева снялась в розовом бикини на отдыхе в Эмиратах

42-летняя певица и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева отдыхает в Абу-Даби. Артистка посетила достопримечательности Эмиратов, а затем решила порадовать поклонников пляжными кадрами.

© WomanHit.ru - МК

«Тема пляжной жизни, считаю, осталась не до конца раскрытой. Исправляюсь», — написала Савельева в соцсетях, опубликовав несколько снимков, на которых позирует в раздельных купальниках.

Певица примерила бархатные бикини чёрного, белого и кислотно-розового оттенков. Наряды выгодно подчеркнули её стройную фигуру и загорелую кожу.

«Какая фотка больше всего понравилась?» — поинтересовалась звезда у фолловеров.

© WomanHit.ru - МК

Поклонники эмоционально отреагировали на откровенные кадры. Мнения разделились: одни назвали Сашу «сексуальной львицей в белом купальнике», другим больше пришёлся по душе розовый вариант, третьи выбрали чёрный как самый эстетичный для блондинок.

Напомним, Савельева воспитывает сына Леона от актёра Кирилла Сафонова. В марте мальчику исполнилось семь лет.