Определены тренды в одежде лета 2026 года

Сегодня в моде гоночные куртки, перья и даже напяточники... Разбираемся с актуальными модными трендами лета-2026.

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С приходом тепла люди наряжаются все ярче. Пуховики и объемные куртки долой: теперь модницам нужно тщательнее следить за трендами.... Даже если они странные. Эксперты платформы для публикации модных изображений проанализировали запросы пользователей и определили главные тренды лета. Хитом наступившего сезона стал спортшик: стилизация простой и удобной одежды для нарядных, а порой даже и вечерних образов. Отдельного внимания заслуживает верхняя одежда — например, куртки в стиле гонщиков, наверняка вдохновленные накрывшей мир волной интереса к «Формуле-1» после выхода одноименного фильма с Брэдом Питтом.

Ожидается и возвращение в моду такой неоднозначной вещи, как джинсовые капри. Кто-то их любит, кто-то ненавидит, но совершенно точно никто не может остаться равнодушным.

«Если посмотреть на недавний показ модного дома Chanel, то можно предсказать и возвращение еще одного тренда двухтысячных — газетного принта, — рассказывает имидж-стилист Ольга Кафф. — Вообще мода отражает течение времени, и именно такой принт — прекрасный тому пример».

Эта газета обтянута сеткой, то есть паутиной-интернетом, и это отсылка к тому, как много сейчас вокруг нас информации и как сильно люди хотят найти свою «тихую гавань».

«Помимо эстетики двухтысячных, в моде и некоторые атрибуты более ранних эпох — например, туфли "Мэри-Джейн", украшения с пайетками и перьями», — заключает Ольга Кафф.

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