Стилист перечислил главные ошибки звезд на «Премии МУЗ-ТВ»

На минувших выходных, 6 июня, прошла «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение». «Вечерняя Москва» пообщалась со звездным стилистом Ксенией Кожемяк и разобрала образы артистов.

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На престижной музыкальной премии обязательна красная дорожка. Собирать наряд на это мероприятие очень сложно: нужно подстраиваться под тренды, учитывать эстетику.

«В какую сторону пойдет образ, зависит от настроения или контента артиста на данном этапе творческого пути. На дорожке была тенденция на морских цариц, ретро-стиль, алые оттенки, цвет "облачного танцора" и классику черного», — говорит Кожемяк.

По ее словам, образ зависит от задачи команды артиста: попасть во все анонсы, напомнить про шоу, намекнуть на какой-то период жизни. Главное, чтобы наряд сидел идеально и был без лишней наготы.

Марго: от кукареканья к шипению

Эпатажная певица Марго выбрала костюм со змеиным принтом, а в руки взяла игрушечную птицу. Стилист отмечает: образ вышел неплохими креативным, но наряд визуально «съел» зону шеи за счет высокого ворота. Получились «плечи от ушей». В добавок макияж также вышел не самым удачным — темные губы не сильно подходят Марго. Ее образу не хватило воздушности.

Анна Асти и Севиль: владычицы морские

Бывшая и нынешняя солистки группы Artik & Asti Анна Асти и Севиль облачились в образы морских нимф. Правда, наряд Севиль выглядит чуть лучше, чему коллеги. У Анны платье подчеркнуло ненужные изъяны, у Севиль же, наоборот, оно визуально создало акцент на талии и за счет объема в зоне бедер. Как рассказала стилист, этот фасон платьев пришел к нам из голливудской моды красных дорожек 2025-2026 годов.

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Филипп Киркоров: почти официально

Король эстрады Филипп Киркоров для появления на публике выбрал костюм-тройку белого цвета и черную водолазку. Сам костюм хорош, и даже массивные аксессуары смотрятся на нем эстетично. Однако стилиста немного смутила черная водолазка, она съела шейную зону и сократила ее визуально.

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Мари Краймбрери: летящей походкой

Певица Мари Краймбрери постепенно выходит в лидеры по нарядам на красных дорожках. Для мероприятия она выбрала воздушное платье с оттенком 2026 года «облачный танцор». Стилист дополняет: сочетание босоножек и очков в цвет платья делают Мари визуально выше. Ее образ получился одним из самых удачных на красной дорожке.

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Зиверт: укладка удалась

Певица Зиверт появилась на дорожке в трендовом платье с объемными бедрами. По словам стилиста, из-за нижней юбки, напоминающей трубу, рост девушки визуально уменьшился. Но несмотря на не самый подходящий фасон наряда, Зиверт точно выиграла в прическе: классическая прямая укладка смотрелась очень эффектно.

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Прямая речь

Елена Наумова, медиапродюсер: