Жена Канье Уэста снялась в клипе в откровенном боди

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде снялась в клипе своего мужа, скандального американского рэпера Канье Уэста, на новую песню Gemini Season. Видео опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В начале ролика жена артиста предстала в белом атласном боди с глубоким декольте и бежевых туфлях на шпильках. Она сидела на табурете, а затем повернулась к корове, чтобы подоить, и показала на камеру полуобнаженные ягодицы. После того как знаменитость наполнила стеклянную бутылку молоком, к ней подошел Уэст и забрал ее у нее. Затем он наклонил бутылку и вылил из нее напиток на свою возлюбленную.

Данный клип стал второй режиссерской работой Цензори. В упомянутой соцсети он набрал более 440 тысяч просмотров и более 22 тысяч лайков.

Ранее Бьянка Цензори вышла в свет в образе принцессы Леи-Органа-Соло из вселенной фильмов «Звездные войны» и привлекла внимание публики.