Блогерша призвала отказаться от процедуры «русские губы»

Блогерша Эмма Харт призвала отказаться от популярной косметической процедуры из-за испорченной внешности. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

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На размещенных кадрах девушка предстала во время поездки в автомобиле. Она запечатлела лицо крупным планом, показав верхнюю губу со сместившимся филлером. Так, наполнитель оказался внизу по краям губы, образовав вмятину посередине.

Харт пояснила, что три года назад сделала процедуру «русские губы» (введение филлера таким образом, чтобы сформировать уплощенные губы, четкий контур рта, а также приподнять центральную часть верхней губы, — прим. «Ленты.ру»), и в итоге осталась недовольна результатом. Она отметила, что хочет предостеречь других девушек от совершения подобной ошибки.

«Напоминание о том, что не стоит делать губы в "русской технике", потому что спустя три года они будут выглядеть вот так», — заявила автор поста.

В ноябре 2022 года британская медсестра раскрыла опасность процедуры «русские губы».