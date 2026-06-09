Какие купальники будут в моде летом 2026

Купальник — это уже вещь не только для пляжа. В 2026-м его надевают вместе с джинсами, под льняную рубашку навыпуск, вместо боди на вечерний выход.

Граница между пляжной модой и повседневной одеждой размылась настолько, что логика выбора купальника теперь ничем не отличается от логики выбора любой другой вещи в гардеробе. Разбираем, что сейчас в тренде.

Горошек: ностальгия без иронии

Горошек вернулся! Не как ретро-игра, а как осознанный выбор. Крупный на контрастном фоне, мелкий на белом или черном, пастельный на молочном — горошек работает в любом варианте и в любом силуэте: бикини, слитный, танкини.

Настроение легкое, чуть игривое, летнее в самом прямом смысле слова. Самое точное прочтение тренда в этом сезоне: горошек плюс высокая посадка низа. Ретро-принт плюс ретро-силуэт — узнаваемое сочетание.

Шорты вместо плавок: пляж как часть обычного дня

Плавательные шорты вместо классического низа бикини — одна из главных тенденций сезона. Граница между купальником и спортивной одеждой исчезает: закрытые лифы на молнии, шорты чуть выше или ниже колена, топы с защитой от солнца — все это носят не только на пляже.

Ткань сохнет быстро. Уместно смотрится и у воды, и за обедом у бассейна, и на пути обратно в город. Такие шорты отлично смотрятся в комплекте с верхом-бикини или с закрытым лифом — оба варианта работают.

Минималистичный слитный купальник: покупка навсегда

Никакого декора, никаких вырезов ради вырезов, никаких лишних деталей — просто идеальный крой и хорошая ткань. Тонкие или широкие бретели, чистые линии, иногда асимметричный вырез или открытая спина как единственный акцент. Из популярных цветов черный, белый, молочный, терракота, темно-синий.

Именно минималистичность делает такой купальник заметным. Спокойный, без лишних деталей и декора, он выглядит сдержанно и элегантно.

Металлический декор и тихий блеск

Кольца, пряжки, цепочки вместо завязок — металл на купальнике по-прежнему популярен. Но есть и другая тенденция — купальники с металлическим покрытием или едва уловимым блеском ткани: серебристым, медным, золотистым.

Это не кричащий блеск, а именно деликатный. Бикини с золотыми кольцами на боках, серебристое монокини с мягким мерцанием, медная фурнитура на темном фоне — с такими моделями никаких дополнительных украшений не нужно.

Ретро-танкини и закрытые силуэты

Танкини снова в моде. Топ до талии или чуть ниже, плавки с высокой посадкой, плотная ткань, продуманный крой. Полосатый, в мелкий принт или однотонный в ретро-палитре — бордо, темно-синий, молочный.

При этом параллельно существует другая тенденция: купальники с пышным лифом, высоким вырезом, декоративными пуговицами по центру. Теплый лазурный берег 60-х, пляжная элегантность — все это снова актуально и снова хочется носить.

Текстура: вязка, рюши, сборки

После нескольких лет гладкого нейлона мода разворачивается к объему. Вязаные крючком бикини в стиле бохо, рюши по краю лифа, сборки по всему силуэту, драпировки в духе античных статуй. Купальник предстает как полноценный арт-объект.

Важный нюанс: рюши по краю лифа или по бедру — это акцент. Рюши по всему силуэту — это уже другой купальник с другой логикой, которая не очень вписывается в современные реалии.

Цвета сезона

Нейтральные — черный, белый, молочный — работают всегда и со всем.

Природные — терракота, песочный, оливковый, бронзовый — ложатся на загар так, будто были под него и созданы.

Яркие акценты — лаймовый, воздушно-голубой, насыщенный красный — для тех, кто хочет, чтобы пляжный выход запомнился.

И отдельная история сезона — металлические оттенки: серебристый с легкой дымкой, медный, золотистый. Тихий блеск, который не требует дополнений.

Купальник — это выбор настроения. И к счастью, здесь целое море вариантов.