Фартук вне кухни: как рабочая униформа стала главным аксессуаром сезона

Вы когда-нибудь выходили из дома в фартуке? Скорее всего, нет, если только случайно. Что ж, если вы этим летом даже случайно выйдите в фартуке на улицу, никто и не подумает, что вы забыли его снять или сошли с ума. Потому что фартук стал полноправным элементом гардероба в 2026 году.

Он теперь украшает подиумы, красные дорожки и социальные страницы модных блогеров. Да, фартук, кстати, тоже претерпел изменения. Речь не о кухонной робе, которую не жалко заляпать, а о нарядных передниках из кружева, хлопка, с интересными принтами и необычными формами. Их надевают поверх (или вместо) платьев и юбками, носят с джинсами и шортами. Рассказываем, откуда взялся необычный тренд и как его приручить, чтобы не выглядеть официанткой на банкете.

От фабричных цехов до подиума: история одного преображения

Первыми фартуки на подиум вывели мужские коллекции. Например, Fendi и MM6 Maison Margiela включили плотные рабочие передники в свои показы, сочетая их с сетчатыми футболками и майками. А Ann Demeulemeester и вовсе надела фартук на голое тело. Это было переосмысление спецодежды — униформы мясников, плотников, швей. Интерес к рабочей эстетике тогда только разгорался.

Но настоящий фурор случился позже, когда фартуки перекочевали в женские коллекции. Здесь они заиграли иначе: легкие ткани, бантики, цветочные принты, кружево. Prada, Gucci и Dior представили миди-варианты фартуков, которые носили с повседневной одеждой — рубашками, юбками, свитерами. Прозрачные и кружевные модели быстро стали летним хитом.

Особый резонанс вызвала коллекция Miu Miu. На показе весна-лето модели вышли в передниках с милыми цветочками, прямо как на черно-белых снимках американского фотографа Доротеи Ланге и немецкого автора Хельги Пэрис, запечатлевших женщин на фабриках в 1930-1980-х годах. Сама дизайнер объяснила: мода постоянно говорит о гламуре и богатых людях, но жизнь большинства женщин складывается из сложных вещей, требующих усилий. Фартук стал символом реальной, непарадной жизни. Конечно, продавать символ за 1,5-2 тысячи евро многим показалось спорным шагом. Но тренд уже захватил умы.

Кстати, фартуки появлялись на подиумах и раньше. Thierry Mugler в 1982 году вывел сексуализированных горничных. Rei Kawakubo для Comme des Garçons осенью 1994 года показала передники из мешковины, напоминавшие медсестер военного госпиталя. Jean Paul Gaultier в 1998-м вдохновлялся Фридой Кало и ее яркими передниками. А в 2000-м Martin Margiela показал белые фартуки, как у сотрудниц буфета.

Пять способов носить фартук в городе

Если вдруг вы решились на модный эксперимент, вовсе не обязательно скупать дорогие вещи люксовых брендов. Подойдет и винтажный передник из бабушкиного сундука, и кружевной фартук из масс-маркета. Главное понять логику стилизации.

Фартук вместо платья

Самый смелый вариант. Надеваете фартук на купальный топ с треугольными чашечками или на тонкую майку. Некоторые стилисты идут дальше и используют фартук на голое тело — сзади остается открытая спина, а спереди имитация закрытого платья. Особенно эффектно прием работает с кружевными или полупрозрачными моделями. Длина может быть любой — от мини до миди.

Фартук как верхний слой над юбкой или брюками

Если завязать фартук сзади не получается или вы хотите добавить объема образу, надевайте его поверх уже готового низа. Можно выбрать комплект в тон: белый фартук над белой юбкой создаст монохромный, почти скульптурный силуэт. А можно сыграть на контрасте, например, нежный кружевной передник надеть поверх кожаной юбки. Сочетание женственного и грубого работает безотказно.

Декоративный слой для акцента

Здесь фартук не несет никакой утилитарной функции и является обыкновенным аксессуаром, как баска или корсет. Например, вы надеваете базовое черное платье или простую белую рубашку с джинсами, а сверху добавляете фартук с ярким принтом. Он работает как цветовое пятно или как связующее звено между другими элементами образа. Можно подобрать фартук в тон туфель или сумки, получится цельный лук.

Вместо юбки

Техника, обратная той, где фартук надевают поверх юбки. Здесь вы надеваете сначала фартук, а сверху что-то еще. Короткий топ, футболку с принтом или объемный жакет прекрасно подойдут. Получается эффект многослойности: низом служит сам фартук, а верх как бы накрывает его. Такой трюк особенно хорош с длинными передниками.

Полуфартук (передник)

Короткий передник, закрывающий только бедра спереди, — отдельная история. Он проще в носке, меньше сковывает движения и не так сильно провоцирует на ассоциации с кухней. Передник можно надеть поверх трикотажного платья в пол, поверх джинсов или поверх офисного костюма. Это добавляет эклектики и расслабленности.

Фартук — странный, неоднозначный, даже провокационный тренд. Он заставляет нас пересмотреть границы между домашним и выходным, рабочим и праздничным. Далеко не каждый рискнет надеть на выход, но хотя бы примерить в примерочной или покрутить перед зеркалом полезно. Это расширяет ваши модные границы. Ведь мода существует не только для того, чтобы украшать, но и чтобы удивлять, а иногда и сбивать с толку.