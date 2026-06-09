Эксперт объяснил, какие продукты избавляют от отечности в жару

На появление отеков влияет избыток соли в рационе и индивидуальные особенности водно‑солевого обмена, поэтому важно добавлять в питание продукты с калием. Об этом «Газете.Ru» рассказала нутрициолог и основатель школы здоровья «Ресурс» Марина Жигульская.

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«Стоит обратить внимание на свой рацион. Из продуктов полезно включать больше овощей, фруктов и зелени. Особое внимание — на источники калия (томаты, листовую зелень, авокадо, абрикосы, персики, бананы, бобовые и картофель). Именно этот макроэлемент участвует в регуляции водно-солевого баланса, поэтому его достаточное поступление помогает поддерживать нормальное распределение жидкости в организме», — рассказала эксперт.

Она также добавил, что летом вероятность появления отечности повышается и на это есть несколько причин.

«В жаркую погоду сосуды расширяются, поэтому жидкость легче задерживается в тканях, особенно если человек долго сидит или стоит без движения. Кроме того, на появление отеков влияет избыток соли в рационе и индивидуальные особенности водно‑солевого обмена. И хотя есть довольно распространенное мнение о том, что отечность связана с избытком жидкости, это заблуждение. На практике недостаток жидкости может только усугубить ситуацию, особенно в жару, когда организм активно теряет воду с потом. Поэтому ограничивать питье при отеках не лучшая идея», — отметила Жигульская.

По ее мнению, у большинства здоровых людей одной из самых частых причин летней отечности является избыток соли.

«Причем значительная часть натрия обычно поступает не из солонки, а из колбасных изделий, сыров, соусов, фастфуда, полуфабрикатов и снеков. Поэтому если говорить о реальной профилактике отеков, то эффективная стратегия такова: пить достаточное количество воды, разнообразить рацион продуктами, богатыми калием, не злоупотреблять солью, оставаться — насколько это возможно — физически активным и по возможности избегать длительного пребывания в одной позе», — рассказала она.

И в заключение нутрициолог добавила, что важно помнить, что выраженные или регулярно повторяющиеся отеки не всегда связаны с питанием.