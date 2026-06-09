Декоратор смастерил необычный головной убор и восхитила стилиста Рогова

Художник-декоратор, бутафор Анна Кузнецова смастерила необычный головной убор и восхитила стилиста Александра Рогова в сети. Ролик и комментарии опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

Юзерша с никнеймом vekovosne разместила ролик, на котором продемонстрировала необычное изделие. На ее голове возвышалась массивная конструкция в виде горы, на которой стоят разноцветные дома.

© Lenta.ru

Пользователи сети оценили работу Кузнецовой в комментариях под постом. Среди них мастерство россиянки также отметил сам Рогов.

«Вау», «Замечательная легкая летняя панама», «На таких талантах держится наша земля!», «Что это за шедевр», «Шедеврально», «Какая вы умница», «В таких аксессуарах на любом кабриолете проезд должен быть бесплатным», — написали они.

В мае муж сшил жене сумку и покорил россиян. Супруг блогерши создал аксессуар из зеленой бархатной ткани с золотыми ручками.