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Актриса Эмили Блант в корсетном платье вышла на публику

Газета.Ru

Звезда «Дьявол носит Prada», актриса Эмили Блант, появилась на премьере нового фильма Стивена Спилберга «День раскрытия». Об этом сообщает Page Six.

Звезда «Дьявол носит Prada» появилась на публике в корсетном платье
© Газета.Ru

43-летняя Эмили Блант предпочла для выхода корсетном платье с глубоким декольте и атласной юбкой. Образ дополнили браслеты и серьги. Волосы актрисе уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж. На премьере она появилась вместе с мужем Джоном Красински.

Гостями вечера также стали Стивен Спилберг, Стинг, Патти Смит, Анна Винтур и другие.

9 июля прошлого года сообщалось о начале работы над сиквелом «Дьявол носит Prada». Издание THR cообщало, что автор сценария оригинальной картины Элин Брош Маккенна пишет сценарий к потенциальному продолжению популярного фильма. Продюсированием займется Венди Файнерман, которая также работала над первой лентой.

В августе стало известно, что Эмили Блант кардинально сменила имидж для «Дьявол носит Prada 2». Она появилась в кадре папарацци в черно-красном свитере Coach с вышитой надписью «NY» и изображением яблока. Образ дополнил серебристый галстук и солнцезащитные очки Dior. При этом Эмили Блант предстала с холодным блондом и стрижкой каре.