Звезда «Дьявол носит Prada» появилась на публике в корсетном платье

Звезда «Дьявол носит Prada», актриса Эмили Блант, появилась на премьере нового фильма Стивена Спилберга «День раскрытия». Об этом сообщает Page Six.

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43-летняя Эмили Блант предпочла для выхода корсетном платье с глубоким декольте и атласной юбкой. Образ дополнили браслеты и серьги. Волосы актрисе уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж. На премьере она появилась вместе с мужем Джоном Красински.

Гостями вечера также стали Стивен Спилберг, Стинг, Патти Смит, Анна Винтур и другие.

9 июля прошлого года сообщалось о начале работы над сиквелом «Дьявол носит Prada». Издание THR cообщало, что автор сценария оригинальной картины Элин Брош Маккенна пишет сценарий к потенциальному продолжению популярного фильма. Продюсированием займется Венди Файнерман, которая также работала над первой лентой.

В августе стало известно, что Эмили Блант кардинально сменила имидж для «Дьявол носит Prada 2». Она появилась в кадре папарацци в черно-красном свитере Coach с вышитой надписью «NY» и изображением яблока. Образ дополнил серебристый галстук и солнцезащитные очки Dior. При этом Эмили Блант предстала с холодным блондом и стрижкой каре.