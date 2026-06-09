Стилист Лисовец объяснил, какие майки носить летом

Стилист Влад Лисовец объяснил, какие майки носить летом. Об этом он написал в личном блоге.

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«Классические майки черного и белого цвета это фундамент. Используйте их и сочетайте по несколько штук между собой. В их простоте скрывается классика. Большое количество именно базовых простых маек на подиуме этой весной в сочетании с элегантными брюками и юбками. Берите на вооружение, используйте, получается чистый сдержанный образ. На что обращать внимание при выборе? Конечно, на силуэт, на цвета, на фактуры, на принт. Вечерних вариантов разнообразие, здесь и асимметрия, и драпировка, и прозрачная ткань», — написал Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.