Яна Кошкина опубликовала откровенное фото в бикини

36-летняя актриса Яна Кошкина отдыхает на морском курорте. Яна продемонстрировала поклонникам сексуальную фигуру.

На опубликованных кадрах актриса запечатлена в купальнике шоколадного цвета. Сначала она позировала сидя, оставив грудь полуобнаженной, а затем встала и повернулась спиной к камере, подняв руки к морскому горизонту.

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Помимо фото, Кошкина опубликовала забавное видео с вороной, которая лакомилась ее чипсами. Этот ролик вызвал улыбку у коллеги Яны Ольги Картунковой.

Ранее, в начале лета 2025 года, Яна сообщала о разводе с 28-летним мужем Анатолием Черкасовым, с которым прожила около двух лет. Однако осенью телезвезда вернулась к супругу.