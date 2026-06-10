Американская телезвезда Кайли Дженнер в откровенном виде анонсировала новую коллекцию собственного модного бренда Khy. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Бизнесвумен позировала перед камерой в черном бюстгальтере и расстегнутых темно-синих джинсах, из-код которых торчали лямки от трусов. При это ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж, выполненный в нюдовых тонах.

© Соцсети

Кроме того, Дженнер поделилась снимками в ультракоротком платье с глубоким декольте, под которым отсутствовал бюстгальтер. Вдобавок она продемонстрировала фигуру в облегающем леопардовом комплекте, состоящем из оголяющего плечи кроп-топа и длинной юбки.

В описании к посту предпринимательница уточнила, что летняя коллекция марки будет доступна к заказу 11 июня.