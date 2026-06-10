Бывшая жена Галустяна снялась в бикини и восхитила пользователей Сети

Бывшая жена актера, юмориста и телеведущего Михаила Галустяна Виктория Штефанец снялась в купальнике и восхитила сосцети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

40-летняя экс-избранница артиста предстала перед камерой во время отдыха на яхте. Она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, примерив коричневое бикини.

© Соцсети

© Соцсети

Пользователи высказались о кадрах в комментариях.

«Как такую женщину можно было упустить? Идеальная», «Просто великолепная», «Ну что за красотища! Если бы я была мужчиной, я бы уже выехала к тебе!» — отметили юзеры.

О разводе Галустяна со Штефанец сообщалось в апреле 2025 года. По словам юмориста, он и бывшая супруга остались в хороших отношениях.