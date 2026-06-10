Меган Фокс вновь порадовала фанатов съемкой в откровенном наряде

Американская актриса Меган Фокс, которая недавно вернулась в соцсети после долгого перерыва, поделилась новыми откровенными кадрами и порадовала фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

40-летняя звезда «Тела Дженнифер» устроила фотосессию на лестнице. Она позировала в мини-юбке и кроп-топе с глубоким декольте, которое частично обнажало ее грудь. При этом эффектный образ Фокс дополнял чокер с шипами.

© Соцсети

Пост знаменитости набрал 1,7 миллиона лайков и почти 12 тысяч комментариев. Поклонники оказались в восторге от ее съемки.

«Ну что за богиня», «Какая красивая и горячая женщина», «Нет женщины на свете, которая была бы такой же совершенной, как ты», «Невероятная Меган», «Шикарная», — высказывались они.

Меган Фокс неожиданно вернулась в соцсети в марте этого года. Знаменитость опубликовала фото с полуобнаженными ягодицами и заставила гадать многомиллионную аудиторию, почему она пропала из инфополя.