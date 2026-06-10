Николь Кидман восхитила фанатов снимком без парика

Австралийская актриса Николь Кидман показала внешность без парика на новых фото и удивила фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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58-летняя знаменитость поделилась снимками с отдыха на ферме. Она позировала перед камерой в голубой рубашке, синих джинсах и белых кедах, демонстрируя при этом вьющиеся волосы.

Пост звезды «Плохой девочки» набрал 146 тысяч лайков и 1,3 тысячи комментариев. Поклонники оказались в восторге от ее натуральных прядей.

«Я так люблю твои естественные волосы», «Очень красивые волосы», «Твои кудри вернулись», «Как приятно видеть женщину, которая стареет с достоинством», «Кудрявая богиня», — восхищались они.

В апреле Николь Кидман посетила конференцию CinemaCon в Лос-Анджелесе и подверглась насмешкам в сети из-за парика.