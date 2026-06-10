Эксперт оценил стиль Ксении Собчак

Стилист Гоша Карцев оценил стиль телеведущей Ксении Собчак. Своим мнением он поделился в подкасте блогерши Наташи Гасанхановой на YouTube.

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Модный эксперт проанализировал образ 44-летней журналистки на благотворительном вечере amfAR в Каннах. Для того мероприятия Собчак выбрала серую юбку бренда Maison Margiela с объемным бантом и белую рубашку марки Vivienne Westwood, под которой был виден черный кружевной бюстгальтер.

Карцев признался, что ему не близок стиль его коллег, стилистов Миши и Китти, но он уважает их вовлеченность в модную индустрию. По его словам, ему нравятся «простые и чистые» образы.

«Я бы так не одевал Ксению Анатольевну, я бы вообще так никого не одевал, потому что я проще люблю. Но мне нравится, как на это реагируют люди. Многим нравится, как выглядит Ксения Анатольевна, значит, задача выполнена», — заявил специалист.

В мае Собчак ответила на мнение журналистки Божены Рынской о ее образах в Каннах фразой «крокодил сказал доброе слово».