Эксперт объяснил отсутствие функциональных карманов на женских штанах

Одной из причин отсутствия на женских штанах функциональных карманов является наличие сумки у женщин, рассказала «Ленте.ру» имиджмейкер и тренд-аналитик Ната Костина.

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«Женщины как никто другой любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно — они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой», — пояснила Костина.

Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют, подчеркнула имиджмейкер.

«Эстетика — функциональные карманы нагружают силуэт (бедра, талию), если для мужчин это может быть норма, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Экономика — отказ от карманов (или усеченные карманы) в женских брюках дает колоссальную экономию на производстве», — рассказала Костина.

Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а женскую — на красоту и эстетику, добавила имиджмейкер.

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