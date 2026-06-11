Платиновый блонд и идеальные губы: какие бьюти-тренды уходят в прошлое?

Раньше тренды менялись раз в несколько лет. Сегодня, благодаря соцсетям, новая тенденция может появиться всего за пару месяцев. Раньше все стремились к идеально сияющей коже, копировали яркий румянец звезд и скупали все, что становилось вирусным. Но в 2026 году правила изменились. Теперь главный ориентир индустрии красоты — естественность, легкость и комфорт.

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Это не означает, что макияж или эксперименты с внешностью потеряли свою актуальность. Наоборот, подход стал более непринужденным. Вместо сложных техник и плотных текстур теперь в моде приемы, которые подчеркивают индивидуальность, а не скрывают ее.

Одним из первых под удар попал чрезмерно яркий румянец. Несколько сезонов назад многие специально создавали эффект покрасневших щек, нанося продукт максимально заметно и концентрируя цвет в центре лица. Сейчас визажисты предлагают более деликатный подход. Румянец остается важной частью макияжа, но теперь он должен выглядеть так, будто появился сам по себе после прогулки на свежем воздухе.

Постепенно теряет позиции и знаменитый оттенок сливочного масла. Бледно-желтый цвет несколько лет подряд появлялся буквально везде: в маникюре, макияже и одежде. Однако даже самые популярные тренды со временем надоедают. В новом сезоне внимание переключилось на более свежие и выразительные оттенки, среди которых особенно заметны нежно-розовые и бирюзовые тона.

Еще одна тенденция, которая так и не смогла полноценно вернуться, — графичные брови с четкими контурами. Если раньше многие стремились прорисовать идеальную форму, то теперь востребован максимально натуральный результат. Легкая коррекция карандашом и прозрачный фиксирующий гель выглядят гораздо современнее, чем тщательно выверенные линии.

Меняется и отношение к бронзеру. Мода на эффект интенсивного загара постепенно ослабевает. Вместо плотного слоя продукта визажисты советуют использовать его очень умеренно. Такой прием помогает освежить лицо и добавить тепла коже без ощущения перегруженного макияжа.

Похожая ситуация сложилась и с тональными средствами. Тяжелые покрытия, которые полностью скрывают текстуру кожи, уступают место легким формулам. Сейчас ценится живой цвет лица, поэтому вместо нескольких слоев тонального крема чаще используют невесомые продукты и точечную коррекцию несовершенств.

Изменения коснулись и окрашивания волос. Платиновый блонд, который долгое время считался символом эффектного преображения, постепенно уступает место более мягким решениям. Причина не только в эстетике. Все больше людей задумываются о состоянии волос и выбирают техники, которые позволяют сохранить их блеск и здоровье.

В макияже губ тоже произошел заметный сдвиг. Контрастный контур, который ассоциировался с эстетикой начала 2000-х, больше не выглядит обязательным элементом образа. Сегодня гораздо актуальнее мягкие линии и плавные переходы цвета. Такой макияж делает губы выразительными, но при этом сохраняет ощущение естественности.

Ультраматовый финиш также перестал быть популярным. Несколько лет назад люди стремились полностью убрать блеск кожи, но сейчас отдают предпочтение более естественному эффекту. Сатиновые текстуры выглядят свежо, не перегружают кожу и лучше соответствуют тренду на макияж, который почти незаметен для окружающих.

Если обобщить все изменения, можно сделать простой вывод: индустрия красоты устала от излишеств. В 2026 году в моде не сложные техники и вирусные приемы из соцсетей, а гармония, ухоженность и естественный вид. Поэтому многие громкие тренды последних лет отходят на второй план, уступая место более спокойным и универсальным решениям.