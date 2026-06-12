Дженнифер Лопес возбудила фанатов фигурой в мини-платье

Певица Дженнифер Лопес в вечернем мини-платье устроила фотосессию в отеле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

56-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в черном мини-платье из страз с глубоким декольте и разрезами. Образ дополнили колготки в сетку и высокие сапоги на каблуках. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с коричневой помадой.

© Газета.Ru

До этого Дженнифер Лопес ответила на слухи о романе с Бреттом Голдстином, возникших после участия в совместном кинопроекте.

26 мая Лопес появилась на премьере фильма в Лос-Анджелесе. Актриса пришла на закрытое мероприятие в черном макси-платье Versace с декольте и прозрачными вставками из коллекции 2024 года. Она позировала перед фотографами с распущенными волосами и вечерним макияжем. Бретт Голдстин, который также посетил премьеру ленты, предпочел белый пиджак, рубашку, черные брюки и туфли.