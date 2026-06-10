Специалист ответил, какие украшения стоит взять с собой в отпуск

В отпуске достаточно продуманной базы украшений, которая легко комбинируется между собой и подходит под разные сценарии отдыха. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист «585 Золотой» Екатерина Фомина.

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«Главный принцип отпускной ювелирной капсулы — украшения должны сочетаться между собой и подходить минимум к нескольким комплектам одежды. Лучше взять 4–5 изделий, которые можно будет легко комбинировать, чем много акцентных украшений под один образ. Для отпуска особенно удобны лаконичные модели без сложных декоративных элементов», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что серьги-кольца и классические пусеты — хороший вариант для путешествия.

«Одно из самых универсальных решений для отпуска — серьги-кольца среднего размера диаметром около 2–3 сантиметров. Они одинаково хорошо смотрятся с купальником, льняной рубашкой, сарафаном и вечерним образом. А также гармонично дополняют разные прически — распущенные волосы, пляжные кудри, хвосты и собранные наверх волосы. Альтернативой могут стать пусеты с одним заметным камнем — такие серьги не перегружают образ, но добавляют ему сияния», — посоветовала Фомина.

Специалист отметила, что летом особенно хорошо смотрятся украшения, которые сияют на солнце.

«Например, изделия с необычными огранками — гексагон, багет или маркиз — эффектно отражают свет и делают даже минималистичный образ более выразительным. А украшения с бриллиантами давно перестали быть исключительно вечерним аксессуаром. В отпускных образах актуальны тонкие кольца-дорожки, теннисные браслеты, лаконичные подвески с одним камнем и небольшие серьги с бриллиантами, которые можно носить каждый день», — рекомендовала она.

Стилист посоветовала обратить внимание на выращенные бриллианты.

«Они визуально и по своим характеристикам не отличаются от природных, но позволяют выбрать более крупный и заметный камень без увеличения бюджета. Такие украшения днем подчеркивают загар и легкость летнего образа, а вечером добавляют нарядности», — высказалась Фомина.

Еще один универсальный вариант, по ее мнению, тонкие цепочки разной длины.

«Для отпуска лучше всего подходят две тонкие цепочки длиной 40–45 и 50–55 сантиметров, которые можно носить вместе. Такое сочетание создает многослойность, но не выглядит перегруженно даже на пляже. Если хочется сделать образ ярче с помощью подвески, то наденьте ее на длинную цепочку. Такое решение подчеркивает плечи, ключицы и визуально вытягивает шею», — отметила эксперт.

И в заключение Фомина выделила браслеты.