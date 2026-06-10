Жизель Бюндхен снялась для журнала в пиджаке на голое тело

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в откровенном виде снялась для американского журнала W. Публикация появилась на сайте издания.

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45-летняя манекенщица предстала на одном из кадров в распахнутом черном пиджаке бренда Michael Kors, надетом на голое тело, и в трусах Celine в тон. Также она без бюстгальтера примерила облегающее платье Gucci, которое обнажало ее ногу и ягодицу.

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В свою очередь, в интервью знаменитость высказалась о своей «лошадиной» походке на подиуме.

«Это получилось само собой. Я выросла в Бразилии, всегда занималась спортом и чувствовала свое тело — возможно, именно поэтому моя походка была такой. При росте 178 сантиметров у меня 38-й размер обуви, так что это был еще и способ удерживать баланс на очень высоких каблуках. Думаю, "лошадиная походка" стала популярной, потому что в ней чувствовалась сила», — пояснила она.

В феврале Жизель Бюндхен родила третьего ребенка. С июня 2023 года она находится в романтических отношениях с инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Также у модели есть сын Бенджамин и дочь Вивиан от бывшего мужа, профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди.