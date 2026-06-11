Популярная спортивная одежда вышла из моды

Популярная спортивная одежда из технологичных тканей вышла из моды. Причину назвала школа бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School в Telegram.

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По словам редакторов канала, фитнес-комплекты, состоящие из облегающих леггинсов и топов, стали пользоваться меньшим спросом. Теперь вещи из натуральных материалов, таких как хлопок или шерсть, заменили синтетические костюмы. Причиной тому стали исследования, которые доказывают содержание PFAS в составе инновационных тканей.

В результате последователи моды стали массово переодеваться в спортивные костюмы из натуральных тканей, что стало новым трендом 2026 года.

В июне россиянам перечислили идеальную спортивную одежду для лета. Продакт-менеджер Анастасия Валюженко рассказала, что самым важным при выборе формы является состав ткани. По ее словам, вещи из синтетики наиболее подходят для бега.