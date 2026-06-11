Стилист призвал носить на шеях кошельки и ключницы

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о новом тренде 2026 года. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале, на который подписаны почти 185 тысяч человек.

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По словам модного эксперта, в текущем сезоне стоит украшать образы необычными аксессуарами. Так, он призвал россиян носить на шеях кошельки, ключницы, а также держатели для очков и помад.

«Выглядит классно!» — заявил он.

В июне стилист Виктории Бекхэм назвал распространенные привычки, которые вызывают облысение. Британский эксперт Мэтью Кертис уточнил, что ухудшить состояние волос могут тугие прически, а именно — конские хвосты, гладкие пучки и косы.