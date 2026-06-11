Актриса Наталья Рудова снялась в топе и легинсах после похудения

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова, показала фигуру после похудения. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Наталья Рудова снялась в розовом топе и серых легинсах в спортзале. Образ дополнили браслеты. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Актриса показала фигуру после похудения, которым занимается последние месяцы.

6 мая Наталья Рудова устроила фотосессию на пляже во время отдыха. На одном из кадров актриса позировала в черном топе с открытыми плечами и вырезом, который сочетала с мини-юбкой в тон, плавками и кепкой. Артистка предстала перед камерой с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Рудова посетила мероприятие по случаю дня рождения онлайн-кинотеатра «КИОН», которое прошло в Театре на Цветном. Актриса позировала перед фотографами в черных кружевных шортах, топе и рубашке. Образ дополнила сумка Chanel. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж.

Ранее Наталья Рудова вышла на публику в одной мужской рубашке.