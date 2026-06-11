Актриса Ханде Эрчел снялась в платье с разрезом на животе

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, снялась на пляже для рекламы бренда одежды Nocturne. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Ханде Эрчел позировала в серебряном платье из пайеток с разрезом на животе. Волосы актрисе уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с акцентом на глазах. Съемка прошла на побережье моря.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

В августе 2025 года появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях. Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года также стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь».

Ранее Ханде Эрчел в облегающем платье с глубоким декольте снялась в Каннах.