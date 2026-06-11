55-летняя телеведущая возмутила публику снимками в откровенных купальниках

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель вновь возмутила публику снимками в откровенных купальниках. Пост и комментарии опубликованы в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость поделилась кадрами с показа, организованного журналом Sport Illustrated. Так, на одних фото Франкель показала фигуру в красном слитном купальнике, а на другом — бикини, состоящем из серебристых трусов и бюстгальтера с кисточками.

Пользователи сети, в свою очередь, не оценили внешний вид телезвезды. По их мнению, в таком возрасте женщине не стоит чрезмерно оголяться.

«Слишком сильно стараешься», «Ты не модель. Пора бы это признать», «Мне стыдно за нее», «Когда уже запретят сексуализацию женщин в спорте?», «Сколько можно публиковать одни и те же снимки?» — высказывались они.

Беттени Франкель ни раз подвергается критике со стороны общественности. Ранее она показала фото с презентации бренда Cakes Body и вызвала споры в сети из-за неестественной формы груди.