Кайли Дженнер снялась в откровенном виде

Кайли Дженнер эффектно поприветствовала лето новой фотосессией, в которой главной темой стали легкость бытия, теплые вечера и путешествия. На снимках 28-летняя звезда позирует в коротком топе и джинсах с низкой посадкой, демонстрируя подтянутую фигуру и идеально плоский живот.

© WomanHit.ru

Фотографии были сделаны в интерьерах нью-йоркского лофта и быстро привлекли внимание поклонников. В своих соцсетях Кайли призналась, что команда вдохновлялась атмосферой радости и беззаботности.

«Мы действительно хотели передать это настроение», — написала она.

© WomanHit.ru

По словам Дженнер, новая съемка посвящена путешествиям, теплым ночам и тем моментам, когда хочется наслаждаться жизнью без лишних планов и условностей.

По информации Daily Mail, поклонники обратили внимание на безупречную физическую форму звезды. После недавней поездки на острова Теркс и Кайкос Кайли выглядит отдохнувшей и полной энергии. В комментариях подписчики называют ее «воплощением лета» и отмечают, что она буквально светится на новых кадрах. Ничего удивительного, учитывая еще и то, с какой скоротью развиваются ее отношения с Тимоти Шаламе.

Между тем источник из окружения знаменитости утверждает, что за эффектными фотографиями стоит довольно дисциплинированный образ жизни. По его словам, Кайли вовсе не так часто посещает вечеринки, как может показаться со стороны. Обычно она рано встает, занимается спортом, уже к семи-восьми утра находится в офисе, а затем возвращается домой к детям.