Ирина Шейк снялась топлес и восхитила поклонников

Ирина Шейк снова разделась перед камерой. Модель опубликовала фото топлес.

Ирина Шейк не оставляет поклонников без контента. Модель регулярно публикует fashion-кадры, и некоторые из них достаточно откровенны.

Накануне россиянка поделилась снимками из своего дома. Экс-невеста Брэдли Купера примерила разные стильные наряды, а на одной из фотографий Ирина была лишь в одних брюках. От «верха» Шейк отказалась, представ перед публикой топлес. Грудь звезда подиума прикрыла руками.

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Модель получила множество комплиментов от российских и не только фанатов.

«Самая красивая женщина на планете», «Шейк-шейк-шейк», «Краса!», «Иринка, может!», «Классная, уверенная в себе и невероятная», — написали поклонники Шейк. «Лайком» также оценила кадры соотечественница Ирины и звезда мирового тенниса Мария Шарапова.

В последнее время Шайхлисламова (настоящая фамилия модели) стала все чаще дразнить публику пикантными выходами. Недавно она показала себя в черном микрокупальнике — в нем Ирина нежилась под испанским солнцем. А до этого россиянка появилась на мероприятии на Ибице, где красовалась в костюме с мини-юбкой.

Многим фанатам по вкусу смелые образы, однако некоторые призывают Шейк одеться и вести себя скромнее.