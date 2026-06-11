Солистка группы «Тату» восхитила фанатов снимком в прозрачном платье

Солистка группы «Тату», российская певица Юлия Волкова восхитила фанатов фигурой в откровенном образе. Публикация и комментарии размещены на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость предстала на кадре в черном прозрачном платье из кружева, сквозь которое просвечивалось ее нижнее белье. Звезда собрала волосы в низкий хвост и сделала макияж со стрелками на глазах. При этом исполнительница была запечатлена в коридоре отеля.

Поклонников впечатлил внешний вид Волковой, о чем они заявили в комментариях под постом.

«Невероятная», «Шикарный образ», «Идеально», «С каждым годом ты все лучше и лучше», «Нимфа», «Великолепна», — написали они.

В декабре 2025 года солистка группы «Тату» показала фигуру в откровенном бикини. Исполнительница предстала на одном из кадров в полный рост, стоя у борта бассейна.