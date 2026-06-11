Люди, которые выглядят моложе своего возраста, поделились секретами красоты

Люди, выглядящие моложе своего возраста, раскрыли свои секреты. Своими лайфхаками они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи посоветовали не забывать об уходе за кожей и защите от солнца.

«Пользуюсь увлажняющим и солнцезащитным кремом каждый день. Ежедневное использование SPF помогает выглядеть моложе, это мне сказал еще папа — профессор дерматологии на пенсии», — Evstar, пользовательница Reddit.

Другие признались, что дело в генетике.

«Генетика. Мой отец был таким же, он выглядел на 25 до 40 лет, затем на 40 — до 55. Сейчас ему 78, и он, наконец, приближается к отметке в 65. Когда мне было 15, я выглядела на 21, а сейчас мне 38, и я выгляжу на 25-26», — BootyBirkin, пользовательница Reddit.

Третьи призвали вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

«Мне 51 год, у меня практически нет седых волос, облысения, почти нет морщин. Люди часто считают, что мне чуть за 30. И я определенно веду здоровый образ жизни: много занимаюсь спортом, хорошо сплю, не ем вредную пищу и не пью спиртное», — koushakandystore, пользователь Reddit.

Ранее медицинские работники рассказали о самых грустных последних словах, которые им приходилось слышать от пациентов. Одна медсестра вспомнила, как провожала в последний путь одинокого пожилого мужчину и женщину, которая не смогла проститься со своим сыном.